Diocesi: Oria, al via la proposta di catechesi “Ogni famiglia è missione”

Prende avvio in questo fine settimana, con la I domenica di Avvento, la proposta di catechesi in famiglia della diocesi di Oria per questo anno pastorale 2020-2021, durante l’emergenza sanitaria. Il punto di partenza di “Ogni famiglia è missione!” è stata una domanda provocata dalla realtà: come annunciare l’amore di Dio in questo tempo di emergenza? “Durante il lockdown ogni parrocchia ha risposto come meglio ha potuto, intervenendo in maniera immediata alla situazione che ci ha trovati impreparati – si legge in una nota -. Ora, si tratta di rispondere in modo tale che il nostro agire pastorale sia condiviso e comunitario più che improvvisato o lasciato alla creatività. Il vescovo Vincenzo Pisanello ha ricordato di avere a cuore la vita cristiana nelle famiglie, aiutandole ad incontrarsi nelle loro case intorno alla Parola di Dio. Quindi non si tratta di qualcosa di nuovo ma di continuare il cammino che la diocesi sta facendo da alcuni anni”.

Pertanto, su mandato del vescovo Vincenzo, dieci sacerdoti, incaricati degli Uffici diocesani, si sono incontrati per ragionare e confrontarsi. Sono state tante le domande, c’è stato un confronto con otto coppie di sposi, già impegnate nelle nostre parrocchie. Nel frattempo la proposta è risuonata in vari ambienti ecclesiali.

L’idea di fondo della proposta, spiega la nota, è “quella di una missione permanente per tutta la diocesi di Oria. Una diocesi in missione. Quando una comunità diocesana o parrocchiale vuole fare un annuncio straordinario del Vangelo organizza una missione popolare con varie iniziative e con la presenza dei missionari. Ecco la via che seguiremo: quella della missione popolare. In questo tempo difficile c’è bisogno di un annuncio capillare e ordinario dell’amore di Dio. Una missione però da farsi in casa! Ogni casa diventa quindi missione, ogni famiglia si fa missione! Resta valido e attuale il principio che la famiglia si evangelizza con la famiglia”.

Dunque, la proposta consisterà in “una catechesi per le famiglie, fatta dalle famiglie, da tenersi nelle famiglie. Una proposta per tutte le famiglie della diocesi di Oria, con la finalità di raggiungere tutti, nessuno escluso”.