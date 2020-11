Parkinson: Irccs Fondazione Don Gnocchi, diagnosi precoce da un semplice prelievo di sangue

Diagnosticare il Parkinson con un semplice prelievo di sangue: è questa l’innovativa prospettiva aperta da uno studio dei ricercatori dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi, pubblicato dalla rivista “Neurobiology of disease”. Oggi la diagnosi precoce di Parkinson – una delle patologie neurodegenerative più diffuse, che si stima colpisca oggi in Italia quasi mezzo milione di persone – è possibile solo con un complesso prelievo di liquor o con una costosa analisi di risonanza nucleare. Il gruppo di ricerca della “Don Gnocchi” – coordinato da Cristina Agliardi – ha isolato e analizzato nel sangue gli esosomi neurali, piccole vescicole rilasciate dalle cellule, di un gruppo di pazienti affetti da malattia di Parkinson arruolati presso il Centro Parkinson dell’Irccs “Don Gnocchi” di Milano.

Analizzando tali esosomi, i ricercatori del Laboratorio di medicina molecolare e biotecnologie e dello stesso Centro Parkinson hanno individuato un profilo molecolare che definisce la malattia di Parkinson. “I risultati sono innovativi e importanti – spiega Cristina Agliardi – poiché offrono la possibilità di creare futuri test diagnostici sul sangue. Questo permetterebbe interventi tempestivi e mirati che aiuterebbero a rallentare il decorso della malattia”.

L’anticipazione dei risultati coincide con la celebrazione domani, sabato 28 novembre, dell’edizione 2020 della Giornata nazionale della malattia di Parkinson: un fronte, quello del Parkinson, che vede impegnata la Fondazione sia sul versante della ricerca, sia su quello della presa in carico delle persone ammalate e delle loro famiglie. All’Irccs “Don Gnocchi” di Milano è attivo dallo scorso anno il Centro diagnostico e riabilitativo per la malattia di Parkinson e i disordini del movimento (“DiaRiaPark”, responsabile il neurologo Mario Meloni), una struttura specialistica che offre servizi diagnostico/farmacologici e riabilitativi per tutti gli stadi della malattia.

L’attività del Centro sarà illustrata domani, sabato, nel corso di un evento on line aperto a tutti, a partire dalle ore 11.30, promosso dalla Fondazione Limpe per il Parkinson, con il patrocinio dell’Accademia Limpe-Dismov.