Paesi Bassi: un sito di risorse per accompagnare l’Avvento e celebrare il Natale

“Il Natale è troppo importante per non festeggiarlo”, dice il sito della Conferenza episcopale olandese che oggi ha lanciato un sito web – Vierkerstmis.nl – per aiutare tutti a celebrare il Natale anche se “quest’anno sarà diverso a causa del Covid-19”. Con ogni probabilità, infatti, a causa delle restrizioni in vigore, solo un numero limitato di partecipanti potrà assistere alle celebrazioni nelle chiese. Ma questa importante solennità può “ispirare e incoraggiare le persone in questo momento con il messaggio che Gesù è venuto nel mondo per essere vicino alla vita di tutti”, spiegano i promotori dell’iniziativa. Sul sito è possibile cercare la parrocchia più vicino a casa per prenotare il posto per la messa, o per seguire attraverso il sito della parrocchia, la diretta in streaming. Ci saranno anche celebrazioni eucaristiche in televisione nei giorni di Natale, sul canale NPO2, ritrasmesse anche dal sito kro-ncrv.nl. Sul sito sono disponibili anche “strumenti concreti” come il libretto liturgico per seguire attraverso uno schermo le messe dell’Avvento e del Natale, racconti o altri aiuti per coinvolgere i bambini e festeggiare il Natale in famiglia. Il sito sarà aggiornato durante tutto l’Avvento. Al momento nei Paesi Bassi possono partecipare alla messa 30 fedeli per volta. L’8 dicembre il governo darà indicazioni sulle restrizioni per il periodo natalizio.