Terra Santa: oggi la Giornata dei volontari italiani su “L’opera dei francescani a sostegno di profughi e migranti”

La tradizionale Giornata delle associazioni di volontariato che sostengono progetti in Terra Santa, giunta alla sua XIII edizione, prevista per oggi, sabato 31 ottobre (dalle 9.30 alle 12.30 circa), sarà interamente online a causa delle recenti disposizioni governative volte a fronteggiare la pandemia. Resta invariato il programma dell’evento, promosso dalla Fondazione Terra Santa di Milano, dal titolo “Ero straniero… L’opera dei francescani a sostegno di profughi e migranti”. Il primo intervento in agenda è di padre Camillo Ripamonti, gesuita, presidente del Centro Astalli. Seguiranno la relazione di Maurizio Ambrosini, sociologo dell’Università di Milano ed esperto dei fenomeni migratori e due testimonianze di alcune importanti attività concrete che i frati della Custodia di Terra Santa svolgono in favore di migranti e profughi. Da Beirut padre Firas Lutfi, frate minore e superiore della Regione San Paolo, presenterà un focus sul dramma senza fine dei profughi siriani in Libano, mentre padre John Luke Gregory, anch’egli frate della Custodia e responsabile della missione nelle isole greche di Rodi e Cos, in collegamento da Rodi parlerà dell’aiuto dato a chi cerca di raggiungere le isole dell’Egeo dalla Turchia, in particolare i minori non accompagnati. Le conclusioni della Giornata saranno affidate a padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa.