Commemorazione defunti: diocesi Genova, il 2 novembre messa dell’arcivescovo Tasca a Staglieno con preghiera e benedizione alle salme delle vittime del Covid

La messa di lunedì 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti, sarà celebrata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca, presso il Pantheon del Cimitero monumentale di Staglieno: l’inizio della cerimonia è fissato alle 15.30.

La funzione si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid previste dal protocollo della Conferenza episcopale italiana. L’accesso all’interno della chiesa sarà consentito ad un massimo di 80 persone, munite di mascherina e opportunamente distanziate, che al termine della messa defluiranno dall’uscita laterale attraverso il porticato superiore di ponente.

Tuttavia, per consentire la partecipazione alla cerimonia del maggior numero possibile di fedeli, la messa sarà trasmessa in diretta sull’emittente Telenord (canale 13 del digitale terrestre) e in streaming sul canale YouTube “Il Cittadino – Diocesi di Genova”, sul sito della diocesi chiesadigenova.it e sul sito de Il Cittadino.

Al termine della cerimonia, l’arcivescovo sosterà in preghiera in forma riservata al campo 4, che ospita le salme delle vittime di Coronavirus, e impartirà una benedizione.