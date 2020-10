Decreto Ristori: Acli e Arci, “circoli hanno valore sociale. Governo aiuti a non chiuderli”

“Nell’idea di ricostruzione del Paese non possiamo accettare che sia passato il messaggio che i circoli e le sedi delle associazioni culturali non siano dei punti fondamentali per la socialità, la diffusione della cultura e la partecipazione”. Così il presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini e la presidente nazionale Arci Francesca Chiavacci, in un video messaggio pubblicato sui profili Facebook delle due associazioni. “Chiediamo perciò al Parlamento che il Decreto Ristori, attualmente in fase di discussione, preveda un fondo che sia destinato a tutti i circoli, quelli commerciali e quelli non commerciali, anche a difesa dei lavoratori perché i nostri circoli rappresentano una sentinella per i territori, sono delle basi di prossimità che rischiano di non riaprire più, generando una grave perdita per il Paese”.