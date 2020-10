Spagna: arcidiocesi di Madrid, anche il programma della festa della Vergine dell’Almudena si adatta alle esigenze di sicurezza per limitare i contagi da Covid

Lunedì 9 novembre Madrid onora la patrona, la Vergine dell’Almudena, con un programma adattato all’emergenza Covid-19, come spiega una nota dell’arcidiocesi. Dal 5 al 7 novembre la cattedrale di Santa María la Real de la Almudena accoglierà il tradizionale triduo, con la messa alle 19, ma essendo la capienza limitata, si potrà seguire in diretta sul canale YouTube dell’arcidiocesi. Una novità di quest’anno è il collegamento in diretta, sempre sul canale YouTube, dal 5 all’8 novembre, alle ore 10, con l’altare della Vergine per poter passare un po’ di tempo in preghiera da soli con la Almudena e chiedere la sua intercessione in questo tempo difficile. L’8 novembre, alle 21, ci saranno in contemporanea varie veglie, ad accesso limitato: nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, nelle chiese di Nuestra señora de Guadalupe, Santísima Trinidad de Villalba, San Juan de la Cruz e nella basilica della Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo. A organizzarle la Delegazione episcopale dei giovani. La veglia in cattedrale, presieduta dall’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, potrà essere seguita sul canale YouTube dell’arcidiocesi. Nel giorno della festa, la messa solenne in onore della patrona sarà alle 11 in cattedrale. Sarà presieduta dal cardinale arcivescovo e concelebrata dagli ausiliari, dai vicari episcopali e dal capitolo. Sarà trasmessa in diretta da Telemadrid e Cope. Alla fine dell’Eucaristia non si terrà la processione con la statua della Vergine dell’Almudena, che però sarà posta nell’atrio esterno della cattedrale per ricevere l’affetto di tutti i madrileni.