Card. Bassetti: ricoverato in ospedale per monitorare le condizioni di salute

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Questa mattina il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, è stato trasferito presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito della positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi. Lo rende noto l’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, precisando che in ospedale verranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute con probabile utilizzo di accertamenti strumentali. “Continuiamo a essere vicini al Cardinale Presidente – dichiara mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei –. Lo accompagniamo con la preghiera e l’affetto del Popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova”.