Attentato a Nizza: domenica alle 18 messa nella basilica in ricordo delle vittime. Prima sarà celebrato il “rito di riparazione”

(Foto: ANSA/SIR)

Dopo le scene di sangue, la morte violenta e lo choc, è tempo di preghiera a Nizza. Di fronte alla basilica di Notre-Dame-de-l’Assomption, ancora in queste ore semplici cittadini e autorità, fedeli e leader delle altre religioni si recano sul sagrato della chiesa per rendere omaggio alle 3 vittime dell’attentato di giovedì scorso e alla comunità cattolica di Nizza, deponendo fiori e candele. La diocesi fa sapere che domani, domenica 1° novembre, alle 18 nella basilica di Notre-Dame sarà celebrata la messa per la solennità di Ognissanti, durante la quale verranno ricordate le vittime dell’attentato del 29 ottobre. A presiedere la messa sarà mons. André Marceau, vescovo di Nizza, alla presenza di tutti i sacerdoti di Nizza e dei sacerdoti della parrocchia di Notre-Dame. Prima però – si legge nel comunicato – sarà celebrata una messa secondo il “rito penitenziale” di riparazione. Il rito – spiega la diocesi – viene fatto “quando un atto gravemente lesivo, come l’omicidio, viene commesso in una chiesa. È pertanto fondamentale per la ripresa delle celebrazioni religiose nell’edificio interessato”. A causa delle restrizioni relative alle condizioni di nuovo confinamento, solo i parrocchiani di Notre-Dame potranno partecipare alla celebrazione della messa di Ognissanti. La diocesi fa anche sapere che nessun media, fotografo o giornalista potrà entrare nella basilica, ad eccezione del canale televisivo Kto, che fornirà la diretta.