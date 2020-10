Germania: Caritas, “pandemia rende difficile trovare stage per giovani in uscita da scuole tecniche e professionali”

Eva Maria Welskop-Deffaa (foto Caritas Germania)

La Caritas tedesca, attraverso gli uffici per le politiche sociali, evidenzia che le conseguenze della pandemia del Covid-19 hanno colpito duramente i giovani che quest’anno stanno terminando gli studi nelle scuole tecniche e professionali e vogliono iniziare un apprendistato. “Dopo un ultimo anno di scuola caratterizzato da blocchi e improvvisazione, ora stanno vivendo una notevole incertezza per il loro percorso formativo”, spiega la Caritas. I servizi di consulenza delle agenzie di collocamento nella scelta del lavoro sono stati notevolmente ridotti e gli impegni per apprendistati già effettuati vengono messi in discussione. Le disponibilità per iniziare ad inserirsi nel mondo del lavoro sono molto diminuite. “Questo riguarda quei giovani che hanno difficoltà ad accedere alla formazione professionale in tempi normali”. Secondo l’Agenzia federale per l’occupazione, sono stati 29.325 i giovani che non hanno trovato un apprendistato nel 2020, il 20 per cento in più rispetto al 2019, durante il quale furono 24.525. “È vero che i politici hanno cercato di contrastare questo sviluppo con un bonus di formazione e sostenendo finanziariamente le aziende che fanno formazione nonostante la crisi. Ma ovviamente ciò non ha funzionato a sufficienza”, ha dichiarato Eva Maria Welskop-Deffaa, direttrice delle politiche sociali e specialistiche della Caritas tedesca.

In precedenza, uno stage era un buon percorso per essere poi assunti, ma oggi le aziende evitano di aumentare il rischio di contagio per i propri dipendenti con persone esterne per un periodo limitato. “Esortiamo le aziende a dare ai giovani la possibilità di iniziare una carriera normale nonostante il coronavirus”, afferma Welskop-Deffaa, perché “la carenza di lavoratori qualificati durante il Covid-19 non è stata superata”.