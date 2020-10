Diocesi: Vittorio Veneto, inaugurata la Casa dello studente di Vittorio Veneto. Mons. Pizziolo, “segno di speranza”

“Un edificio costruito e ristrutturato non per scopi estetici, speculativi o di prestigio, ma con spirito di servizio, accoglienza, aiuto e solidarietà”. Con queste parole il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, delinea cos’è e cosa sarà la Casa dello studente, in via Fogazzaro nel centro storico, oggi e negli anni a venire.

La struttura è stata inaugurata oggi 31 ottobre proprio con la benedizione del vescovo, che ha speso qualche parola anche sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo. L’apertura della Casa dello studente infatti, nonostante i progetti che ospiterà non siano ancora tutti completati al 100%, è un “segno di speranza in questo periodo di pandemia”, un modo per guardare avanti con fiducia.

Dopo oltre 3 anni di ristrutturazione la Casa dello studente torna a vivere: nei prossimi mesi e anni ospiterà mostre, eventi, laboratori e attività di formazione dedicati sia alle persone fragili che a chi ha perso o è in cerca di lavoro, associazioni del territorio e un ostello.

Oggi si è anche aperta la mostra sulla figura del card. Carlo Maria Martini “Mani tese verso l’altro, la carità politica del card. Martini”, visitabile fino al 12 novembre su prenotazione allo 0438550702 o a fondazione@caritasvittorioveneto.it.