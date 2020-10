Diocesi: Torino e Susa, oggi veglia di preghiera “Just now!” per la Notte dei Santi. Interverrà la mamma di Carlo Acutis

“Diventare santi: è promessa di Dio!”. Questa frase del beato Carlo Acutis farà da filo conduttore alla veglia di preghiera “Just Now!” in programma oggi, a Torino, per la “Notte dei Santi 2020”. A differenza delle scorse edizioni, il tradizionale appuntamento alla vigilia della festa di Ognissanti si terrà quest’anno nella sola forma della veglia di preghiera, scandita dall’ascolto della Parola del Signore, della testimonianza dei Santi e dall’adorazione eucaristica. A presiederlo sarà mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa. Il momento di preghiera, che si svolgerà dalle 20.30 presso la chiesa parrocchiale del Santo Volto, vedrà l’intervento della mamma di Carlo Acutis, il quindicenne diventato beato il 10 ottobre scorso.

La partecipazione, spiega don Luca Ramello, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei giovani e dei ragazzi, “attualmente è prevista in doppia modalità, in presenza fisica e in streaming sui canali social delle Diocesi di Torino e di Susa. La presenza fisica è – al momento – consentita in quanto ordinaria espressione pubblica di culto, disciplinata dalle norme per le celebrazioni religiose, che saranno scrupolosamente osservate. La particolarità della notte e il contingentamento dei posti impongono tuttavia la prenotazione obbligatoria e gratuita, attraverso il sito www.upgtorino.it. In caso di ulteriori limitazioni imposte dalle competenti autorità, la veglia si svolgerà comunque e verrà trasmessa nella sola modalità in streaming”.