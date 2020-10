Coronavirus Covid-19: Cnb, “bene linee guida Fnomceo-Siaarti per garantire a chiunque ne abbia bisogno il diritto alle cure”

Il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) “condivide i risultati raggiunti nel lavoro congiunto Fnomceo-Siaarti in merito ai trattamenti intensivi e sub-intensivi adeguati, così da garantire a chiunque ne abbia bisogno il diritto alle cure e alla salute in linea con i principi della nostra carta costituzionale e con diverse leggi dell’ordinamento”. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dal Cnb.

Le linee guida “ora tracciate nel documento congiunto Fnomceo-Siaarti”, prosegue il comunicato, “riprendono quanto già scritto e raccomandato dal Comitato nazionale per la bioetica nel parere ‘Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del triage in emergenza pandemica’ (8 aprile 2020), approvato anche dal presidente della Fnomceo, tramite il suo delegato presso il Cnb”.