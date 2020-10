Commemorazione defunti: diocesi Padova, il pomeriggio del 2 novembre il vescovo Cipolla celebra messa al cimitero Maggiore ricordando anche le vittime del Covid

Lunedì 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, il vescovo di Padova Claudio Cipolla celebrerà la messa in cimitero Maggiore a Padova alle 15, ricordando in particolare i morti a seguito della pandemia.

“In questo 2 novembre – sottolinea il vescovo – desidero in particolare ricordare quanti sono morti a causa del Covid-19 e quanti non hanno potuto essere accompagnati dai propri familiari nel momento dell’estremo saluto e della sepoltura. In cimitero Maggiore a nome della Chiesa di Padova celebrerò la Risurrezione di Gesù di fronte a questi segni di morte che sono le nostre tombe”.

La celebrazione della messa, che seguirà tutte le precauzioni necessarie e le disposizioni decretate in questo tempo di emergenza sanitaria, sarà trasmessa in diretta televisiva grazie alla disponibilità dell’emittente Telenuovo, sul canale 11 del digitale terrestre, oltre che sul canale YouTube e sul profilo Facebook della diocesi di Padova, favorendo così un momento di vicinanza e di preghiera comunitario. Al termine della messa mons. Cipolla, da solo, si recherà a benedire le tombe dei defunti. In questo tempo, infatti, sono proibite le processioni. Da parte della diocesi l’invito alla massima prudenza e al rispetto di tutte le indicazioni per prevenire il contagio: distanziamento, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani.