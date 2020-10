Ognissanti e commemorazione defunti: diocesi Cremona, le celebrazioni del vescovo Napolioni in cattedrale e in diretta tv

“In un contesto come quello attuale, in cui l’epidemia da coronavirus ha portato dolori e lutti, assumono un significato ancor più prezioso i giorni dei santi e dei defunti. Pertanto, pur con le necessarie attenzioni, sono confermati i consueti appuntamenti celebrativi”, si legge in un comunicato della diocesi di Cremona.

La mattina di domenica 1° novembre, solennità di Tutti i Santi, il vescovo Antonio Napolioni presiederà l’eucaristia delle 11 in cattedrale: la messa sarà trasmessa in diretta tv su Cremona1 e sui canali web della diocesi.

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre al cimitero di Cremona si svolgerà la tradizionale liturgia in suffragio di tutti i fedeli defunti: la celebrazione, che avrà luogo alle 15 presso il monumento centrale, sarà in forma ridotta rispetto al solito: anche in questo caso, per permettere a tutti di unirsi spiritualmente a questo momento di preghiera, sarà offerta la diretta web sui canali della diocesi. Così come per la messa delle 18 in cattedrale, che sarà diffusa anche in tv. All’indomani, martedì 3 novembre, alle 18 in cattedrale vi sarà la messa in suffragio dei vescovi defunti.