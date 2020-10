Ognissanti e commemorazione defunti: Milano, il nuovo programma delle celebrazioni senza l’arcivescovo Delpini, positivo al Covid

A causa della positività al Covid-19 emersa ieri, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, non potrà presiedere le celebrazioni previste per la solennità di Tutti i Santi e per la commemorazione dei defunti. In un comunicato della diocesi, diffuso oggi, il nuovo calendario, con i relativi celebranti. Domenica 1° novembre, alle ore 11, in duomo, messa presieduta dall’arcidiacono mons. Giordano Ronchi; la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e Radio Mater, in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano. Alle ore 15.30 al Cimitero monumentale di Milano, la messa per la commemorazione dei defunti sarà presieduta da padre Saverio Biasi, del Convento dei Frati minori di Via Farini.

Lunedì 2 novembre, alle 9.30, nella basilica di Sant’Ambrogio, celebrerà la messa per i defunti delle Forze Armate l’abate, mons. Carlo Faccendini; alle 15.30, al Cimitero di Chiaravalle celebrerà la messa mons. Mario Antonelli, vicario episcopale per l’educazione e la celebrazione della fede; alle 17.30, in duomo celebrerà la messa mons. Fausto Gilardi, penitenziere maggiore del Capitolo (la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv canale 195 del digitale terrestre, in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano). La prevista visita di monsignor Delpini per pregare in altri cimiteri milanesi (Musocco, Bruzzano. Lambrate, Greco e Baggio) viene annullata, così come gli altri impegni pubblici dell’arcivescovo fino al termine della quarantena.