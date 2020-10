Commemorazione defunti: Terni, in cattedrale le celebrazioni del vescovo Piemontese per Forze dell’Ordine e sacerdoti

Sarà presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese, lunedì 2 novembre, alle 10.30, nella cattedrale di Terni, la messa per la commemorazione di tutti i defunti della città, concelebrata con i sacerdoti e alla presenza delle autorità civili e militari, secondo le disposizioni dei protocolli anti Covid. Saranno ricordati e onorati i defunti, specie gli appartenenti ai vari Corpi dello Stato, caduti nell’adempimento del loro dovere. Quest’anno, per evitare assembramenti e contrastare la pandemia, la celebrazione si terrà appunto nella cattedrale e non al cimitero, come da tradizione. Nel pomeriggio, sempre nella cattedrale di Terni, alle 17.30, il vescovo Piemontese presiederà la celebrazione per la commemorazione dei defunti, ricordando in particolare i vescovi della diocesi, i sacerdoti e i canonici morti questo anno, con la preghiera nella cripta della cattedrale dove sono custodite le tombe del primo vescovo di Terni Anastasio, di mons. Dal Prà e mons. Gualdrini. “Il ricordo delle persone care non ci lascia mai – sottolinea il vescovo -, rende più lieve il dolore del distacco, contribuisce a custodire e ad accrescere quel bagaglio-tesoro che i nostri cari, coloro ai quali abbiamo voluto bene, ci hanno consegnato e affidato in eredità. Ma non si tratta solo di tenere viva la memoria dei propri cari, specie coloro che di recente ci hanno lasciato, in un desiderio di custodire e ravvivare il ricordo e rinnovare la presenza, ma di fare esperienza di una solidarietà in umanità, che gli affetti sanno custodire. Fare memoria dei nostri defunti significa essenzialmente fondare la nostra speranza nell’amore misericordioso del Signore e nella ferma speranza nella risurrezione di Gesù”.