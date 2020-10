Papa Francesco: tweet, “con sguardo di fede scoprire che Dio abita nelle case, strade, piazze delle città”

“Abbiamo bisogno di vivere la città a partire da uno sguardo di fede che scopra che Dio abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Questa presenza deve essere scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero”. Lo ha scritto Papa Francesco, in un tweet, in occasione della Giornata mondiale delle città.

