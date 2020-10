Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini in quarantena. Azione cattolica, “ci stringiamo al nostro don Mario, cui rinnoviamo affetto e preghiere”

“Noi, ragazzi, giovani e adulti dell’Azione cattolica ambrosiana, ci stringiamo al nostro don Mario, al quale rinnoviamo un grande affetto e assicuriamo le nostre preghiere perché possa tornare al più presto a svolgere il suo prezioso ministero alla guida della comunità diocesana”. Lo si legge in una nota dell’Ac di Milano, dopo che la curia ha fatto sapere che l’arcivescovo Delpini è in quarantena essendo risultato positivo al Covid-19. “L’Azione cattolica si raccoglie in preghiera per tutti coloro che a causa del virus stanno soffrendo dal punto di vista della salute oppure per le ricadute sull’occupazione e per le altre restrizioni precauzionali. Per questo motivo l’Ac, che da tempo promuove ‘Adoro il lunedì’, dedicherà d’ora in poi tale iniziativa di silenzio e preghiera a questa intenzione”. Infine, “ci attendono tempi complicati: ognuno deve fare la sua parte, recuperando anche quel coraggio e quei sorrisi e quei piccoli gesti di solidarietà e di volontariato che ci avevano aiutato nella fase di lockdown della scorsa primavera. Seminare speranza resta un importante ‘antidoto’ allo scoraggiamento e ci può aiutare nel cammino comune verso un futuro migliore”.