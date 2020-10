Ognissanti e commemorazione defunti: diocesi Bologna, le celebrazioni con il card. Zuppi

L’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi guiderà la veglia di Ognissanti stasera alle 21 nella chiesa di San Girolamo della Certosa, dove lunedì 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, presiederà la messa alle 11. Nello stesso giorno mons. Giovanni Silvagni, vicario generale per l’amministrazione, celebrerà la messa alle 9.30 nel cimitero di Borgo Panigale. Tutte le celebrazioni avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario.

“Nonostante l’assenza della tradizionale processione – afferma don Pietro Giuseppe Scotti, vicario episcopale per l’evangelizzazione – anche quest’anno non vogliamo mancare alla commemorazione dei fedeli defunti, con un pensiero particolare per quanti hanno perso la vita a causa della pandemia”.