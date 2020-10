Coronavirus Covid-19: Forum famiglie Puglia, “con chiusura scuole si penalizzano migliaia di studenti e di famiglie”

“Francia e Gran Bretagna, con situazioni di contagio nettamente peggiori rispetto alle nostre, chiudono tutto tranne le scuole. In Puglia si fa esattamente il contrario, penalizzando migliaia di studenti e di famiglie”. Lo scrive il Forum delle associazioni familiari di Puglia dopo l’ordinanza del presidente Michele Emiliano del 28 ottobre che, fino al 24 novembre, sospende le attività didattiche in presenza, ad eccezione delle scuole dell’infanzia. Dopo aver criticato quanto fatto sul fronte dei trasporti, il Forum scrive che, “dato il fisiologico aumento dei contagi collegato alla riapertura, si sarebbe dovuto prevedere un rafforzamento del sistema sanitario regionale, magari con unità mobili fuori dalle scuole”. Invece, “si chiudono i cancelli delle scuole dopo un solo mese di lezioni, perché qualcosa, a monte, non ha funzionato”. Per il Forum la responsabilità “non è certo dei presidi e dei docenti”, né degli studenti. “Quello della Regione Puglia è stato un grave errore di prospettiva”, recita la nota. “Nel frattempo, la responsabilità di gestire i figli nella didattica a distanza ricade inevitabilmente sui genitori. Su quelli che ‘si possono permettere’ lo smart working, già di per sé non poco faticoso, e quelli che invece sono ancora tenuti” a recarsi sul posto di lavoro. Si tratta, conclude il Forum di “un peso ulteriore che le famiglie pugliesi non possono permettersi di portare ancora a lungo, già stanche e stremate psicologicamente ed economicamente”.