Commemorazione defunti: diocesi Andria, il vescovo Mansi celebrerà due messe in cattedrale

Nella cattedrale di Andria, lunedì 2 novembre, il vescovo mons. Luigi Mansi celebrerà due messe in occasione della commemorazione dei defunti, alle 9 e alle 18. Le altre celebrazioni, invece, sono in programma, alle 10 e alle 11.30, mentre alle 19.30 presiederà don Giannicola Agresti, assistente ecclesiastico delle arciconfraternite Ss.mo Corpo di Cristo e Maria Ss. Addolorata.

Il vescovo ha inviato a tutti i sacerdoti della diocesi di Andria una nota contenente indicazioni per quanto riguarda le celebrazioni delle messe nelle cappelle private e/o confraternali, dal momento che non sarà possibile mantenere il necessario distanziamento fisico previsto dalle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19. Ai sacerdoti chiedeva di “invitare i fedeli a partecipare alla messa nelle proprie parrocchie sia il 2 novembre, sia durante tutto l’ottavario, sempre nel rispetto delle norme stabilite per le celebrazioni nelle chiese”.