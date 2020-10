Carlo Acutis: Assisi, circa 3mila pellegrini per la beatificazione. In 800 ieri alla veglia

(Assisi) In una tiepida e luminosa giornata di sole, circa tremila pellegrini oggi riempiono le vie di Assisi per la cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis: ci sono persone di ogni età, tra famiglie, religiosi di vari ordini, gruppi parrocchiali e soprattutto tantissimi giovani. Ma ci sono anche tante forze dell’ordine, a garantire il rigoroso rispetto delle norme anti contagio da Covid, con l’obbligo di mascherina anche all’aperto, distanziamento e misurazione della temperatura per l’accesso ai luoghi chiusi. Una lunga fila ordinata e distanziata si è formata fin dalle prime ore del mattino per accedere al santuario della Spogliazione, in piazza del Vescovado, dove il corpo del giovane beato è esposto alla vista dei pellegrini fino al prossimo 17 ottobre.

Alla veglia di preparazione svoltasi ieri sera, davanti alla basilica di S. Maria degli Angeli hanno preso parte quasi 800 giovani provenienti di molte parti d’Italia: si è alternato un momento artistico e di testimonianza sulla vita del giovane beato a un momento conclusivo di adorazione eucaristica, il vero centro del messaggio di Carlo Acutis.



Oggi saranno cinque le piazze dalle quali si potrà seguire la cerimonia di beatificazione attraverso i maxi schermi, poiché l’accesso alla basilica superiore è contingentato e limitato a norma di sicurezza: piazza della basilica superiore e inferiore, santuario della Spogliazione, piazza san Pietro e basilica di Maria degli Angeli.

L’evento è seguito in diretta anche da Tv2000 e dalle televisioni di tutto il mondo (quasi cento giornalisti accreditati), di cui una libanese.