Papa Francesco: card. Petrocchi (L’Aquila) nominato membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo Ior

Papa Francesco ieri ha nominato il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita di L’Aquila, membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo Ior. “La Commissione cardinalizia – come si legge nel chirografo del Pontefice per il nuovo statuto dell’Istituto per le opere di religione (8 agosto 2019) – è composta di cinque cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta. Essa vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto”. Al card. Petrocchi sono giunti gli auguri di “buon lavoro per questo nuovo importante incarico” da parte dell’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano che ieri sera ha rilanciato la notizia.