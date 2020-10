Pace: Com. Sant’Egidio, il 20 ottobre a Roma incontro di preghiera. Leader religiosi insieme per dire “Nessuno di salva da solo”

Si terrà quest’anno a Roma l’Incontro internazionale di preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. “Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società”. Nello spirito di queste parole di Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”, la Comunità di Sant’Egidio promuove l’Incontro internazionale di preghiera per la pace che quest’anno ha come titolo “Nessuno si salva da solo – Pace e fraternità”. L’evento – si legge sulla pagina online che presenta l’incontro – si svolgerà in piazza del Campidoglio il 20 ottobre. Come da programma, alle 16.30 i rappresentanti religiosi si ritroveranno in diversi luoghi. La preghiera ecumenica dei cristiani si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Poi alle 17.30 i rappresentanti religiosi raggiungeranno piazza del Campidoglio dove si svolgerà la cerimonia finale con la proclamazione e consegna dell’Appello di pace 2020; l’accensione dei candelabri e lo scambio “a distanza” di un segno di pace.

Per motivi legati alle misure di prevenzione del contagio, la partecipazione in presenza è possibile solo su invito. Per questo verrà trasmesso online sui canali web e social della Comunità di Sant’Egidio. È possibile iscriversi all’evento online tramite il modulo in questa pagina: si riceverà il badge personalizzato con i link ai social e il QRCode per partecipare, ricevere tutti gli aggiornamenti, le notizie e le notifiche delle trasmissioni in streaming.