Diocesi: Rieti, oggi edizione in streaming del festival “Con Francesco nella Valle”. oggi un ricordo di mons. Chiarinelli e un omaggio a Carlo Acutis

Ha preso il via questa mattina alle 10 (e fino alle 18) “Con Francesco nella Valle”, iniziativa nata a Rieti per diffondere il messaggio universale di Francesco d’Assisi in chiave moderna. A causa del Covid-19, l’evento di quest’anno è in diretta YouTube, Facebook e Radio. Il festival ha avuto un anticipo – in presenza e nel rispetto delle norme anti Covid19 – nella serata di ieri nel quale è stato trattato il tema di questa edizione incentrata sul perdono e la misericordia. È stato proiettato il docufilm di Giovanni Bruno realizzato grazie alla compagnia “La bisaccia”. Il programma di oggi prevede diversi interventi, un ricordo del compianto mons. Lorenzo Chiarinelli, un video spettacolo del liceo classico “M. T. Varrone”, la testimonianza di Sammy Basso, la celebrazione della messa da parte del vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, in diretta dal santuario di Poggio Bustone, l’omaggio al nuovo beato Carlo Acutis, la presentazione del libro “Non chiamateci barboni” a cura di Angelo Romeo e la catechesi di don Luigi Maria Epicoco. Per seguire il festival i link diretti allo streaming: https://www.youtube.com/channel/UCq6oe5x7R7ivr7W2fh2z1JQ, https://www.facebook.com/confrancesco20 e http://www.radiogiovaniarcobaleno.it/.