Coronavirus Covid-19: Missione “Speranza e Carità” Palermo, tutti negativi al terzo tampone

La Missione “Speranza e Carità” di Palermo comunica che gli accolti e i missionari (circa 300 persone) delle 4 comunità di accoglienza, in regime di zona rossa causa Covid, sono tutti negativi al terzo tampone fatto in questi giorni. In una nota, diffusa oggi, la Missione fondata dal missionario laico, Biagio Conte, ringrazia tutte le istituzioni palermitane che si sono adoperate per fornire attenzione e assistenza alle fasce deboli e indifese, Prefettura, Comune, Asp, Medici senza frontiere, Croce Rossa, Caritas e le Forze dell’Ordine. “Tutti insieme, collaborando strettamente, abbiamo sconfitto il Coronavirus”. Nella Missione femminile di via Garibaldi e nella Missione di Villa Florio, fin dal principio dell’ordinanza della zona rossa, 22 giorni fa, nessun ospite e nessun missionario è risultato positivo; dopo 3 tamponi negativi, attendono al più presto la riapertura delle rispettive sedi. “Auspichiamo una apertura rapida, entro domenica 11 ottobre, anche per le Missioni di via Archirafi e di via Decollati dove tutti gli ospiti sono negativi. Chiediamo al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, che sappiamo molto attento alla Missione, di normalizzare la situazione delle comunità, eliminando la zona rossa da tutte e quattro le sedi di accoglienza dei poveri”. Inoltre, come “Missione Speranza e Carità, ci impegniamo con il determinante apporto delle Istituzioni di mettere in esecuzione tutte le procedure sanitarie e logistiche per scongiurare un nuovo contagio”.