Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani si riflette su sacrificio e libertà

Prosegue l’emergenza legata al Covid-19 fino a gennaio 2021: servono ancora tante rinunce. Ma a cosa servono i sacrifici? Sono il contrario della libertà? Qual è il loro significato? Saranno le domande di questo tempo le protagoniste della prossima puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domani, domenica 11 ottobre, alle ore 8.55, su Rai Due, che vedrà Eva Crosetta confrontarsi con Josè Berdini, responsabile della Comunità di recupero Pars, a fianco di chi si è trovato a riconquistare la libertà al prezzo di molti sacrifici. All’interno della puntata, una raccolta di storie che parlano di privazioni, di fatiche, ma anche di speranza, come quella di Davide Cerullo, con il suo coraggioso riscatto da un’infanzia difficile da camorrista; di Samuele Lucchi, che ha “scalato” la salita più difficile della malattia, ancorandosi alla fede e alla famiglia. Il programma di Vito Sidoti termina con la voce di Gianna Emanuela Molla, figlia e dono della scelta estrema di sua madre, Santa Gianna Beretta Molla, che sacrificò la sua vita per salvare quella che portava in grembo. Regia di Alessandro Rosati.