Chiese evangeliche: Wolfgang Prader nuovo presidente del Sinodo luterano

Wolfgang Prader, membro della comunità di Bolzano della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi), è il nuovo presidente del Sinodo luterano. Prader è stato eletto nel corso della 1ª sessione del XXIII Sinodo, apertasi ieri a Roma e che si chiuderà domenica 11 ottobre. Un Sinodo in presenza, che vede riuniti circa 50 sinodali delle 15 comunità della Celi in ottemperanza alle norme anti-Covid, con un programma ridotto e senza ospiti esterni. Lo riferisce l’agenzia Nev. Dopo la relazione di commiato del presidente uscente Georg Schedereit, che per motivi di salute ha rinunciato a una seconda candidatura, il Sinodo ha eletto la nuova presidenza nella persona di Wolfgang Prader, già vicepresidente Celi. Ingrid Pfrommer, presidente della Comunità di Torino e tesoriera uscente della Celi, è subentrata alla vicepresidenza. Wolfgang Prader, in qualità di esperto informatico, ha intenzione di sviluppare il tema della chiesa digitale, uno degli argomenti in discussione durante il breve Sinodo 2020. I sinodali parleranno inoltre di pandemia, delle firme per l’otto per mille luterano in calo, dei membri effettivi della Celi, della possibilità di vivere, o rivivere, la Chiesa come “comunità e condivisione, grazie anche alle nuove tecnologie. Un compito entusiasmante quanto impegnativo attende la nuova presidenza”, dichiarano i luterani. Oggi i membri sinodali eleggono anche i tre membri laici del Concistoro. La rappresentante legale della Celi, Cordelia Vitiello, corre per una riconferma, mentre gli altri due membri laici del Concistoro, Ingrid Pfrommer e Angelo Ruggieri, non si sono ricandidati.