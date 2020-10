Diocesi: Rimini, nel prossimo weekend una serie di iniziative per “Monasteri aperti”

Promuovere il patrimonio culturale, storico e religioso del territorio attraverso la spiritualità. È lo stimolo lanciato da “Monasteri aperti”, l’iniziativa organizzata da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con la Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna e il circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna. La proposta, prevista per il weekend del 17 e del 18 ottobre, si snoda attraverso diverse modalità: visite guidate con esperti d’arte, trekking lungo i cammini dei pellegrini, incontri con frati e suore di clausura, concerti di organo e laboratori di scrittura medievale. Il tutto per andare alla scoperta dei luoghi di fede lungo la Via Emilia.

L’evento è previsto su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda la diocesi di Rimini sono cinque le opportunità previste, organizzate in collaborazione con l’Ufficio per i beni culturali, l’Istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli” e Umana Dimora-Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna (in vigore, ovviamente, le misure di sicurezza anti Covid. Consigliata la prenotazione on line).

Presso l’abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca, sabato 17 ottobre è prevista una visita guidata in compagnia dell’abate per conoscere la spiritualità dei monaci olivetani (ore 10-12). A San Fortunato di Rimini, presso il monastero della Natività di Maria (nel centro storico riminese), le Clarisse guideranno la visita della chiesa di San Bernardino, dell’antica sagrestia con il Crocifisso settecentesco di Innocenzo da Petralia e della sala capitolare (sabato 17, ore 16-16:45; domenica 18, ore 10-10.45). Il santuario di Santa Maria delle Grazie, sul colle di Covignano di Rimini, ospiterà una duplice visita, al convento e al santuario, guidata dagli stessi frati (sabato 17 alle 15.30 e alle 16.30). Anche a Santarcangelo i visitatori saranno accolti e guidati alla scoperta della vita di preghiera, all’interno del convento delle Sante Caterina e Barbara: domenica 18 ottobre saranno le stesse sorelle francescane a raccontare le regole della loro scelta di vita. Infine, possibilità di visita anche a Villa Verucchio, dove sabato 17 e domenica 18 ottobre si potrà andare alla scoperta del convento francescano, con il suo chiostro e i capolavori del ’300 riminese nella chiesa di Santa Croce (dalle ore 16 alle 17).