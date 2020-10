Solidarietà: Milano, l’Arché Bazar sbarca a Villa Mirabello per il mercatino benefico

L’Arché Bazar sbarca a Villa Mirabello, l’edificio quattrocentesco incastonato tra i quartieri milanesi di Greco e Niguarda. Saranno le sue stanze a ospitare il mercatino benefico, organizzato annualmente da Fondazione Arché per sostenere le sue attività quotidiane a sostegno di mamme e bambini e nuclei in difficoltà. “I visitatori – spiega una nota – si troveranno di fronte agli occhi una collezione di oggettistica nuova e usata con mobili di modernariato, lampade e biancheria vintage, tazzine chabby chic e altri oggetti curiosi. E potranno averli con una piccola donazione, sapendo non solo di risparmiare, scegliendo articoli unici, ma anche di fare un gesto solidale”.

A Villa Mirabello l’Arché Bazar sarà aperto ai visitatori dalle 16 alle 19 di mercoledì 14 ottobre e resterà aperto tutti i giorni fino a domenica 18, dalle 10 alle 19, grazie alla disponibilità di volontari. L’Arché Bazar si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, con la sanificazione quotidiana dei locali, chiarisce la nota.

“È l’occasione giusta per scegliere i nostri oggetti, sapendo che ogni euro donato verrà destinato alle attività di Fondazione Arché, a fianco di mamme e bambini e nuclei vulnerabili”, commenta padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché.