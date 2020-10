Editoria religiosa: “Ascoltare, Leggere, Crescere”, prosegue messa in onda in tv degli eventi in video conferenza. Il 15 ottobre a Portogruaro un libro su Maria Maddalena

L’edizione speciale di “Ascoltare, Leggere, Crescere” nella sua formula post-pandemica prosegue il suo cammino. Continuerà fino a fine novembre la trasmissione delle 11 video-conferenze da remoto da parte delle tv partner della manifestazione, prime fra tutte le televisioni del consorzio Corallo della Cei. Da domenica 11 ottobre, alle 21, messa in onda anche su Telefriuli, per garantire insieme a Media 24 e TeleBelluno la diffusione dei video-incontri sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Ma gli eventi da remoto possono essere già visti dal pubblico anche in streaming sul canale YouTube della manifestazione oltre che sul sito internet. Gli eventi in presenza proseguiranno sul territorio con la presentazione del volume “Maria Maddalena. Equivoci, storie, rappresentazioni” (Il Mulino) di Adriana Valerio (15 ottobre, ore 16.30) nel duomo di Portogruaro, promossa in collaborazione con Ute Portogruarese. Nella doppia modalità da remoto ed in presenza, questa XIV edizione di incontri con l’editoria religiosa ha coinvolto autori, editori, operatori culturali e realtà istituzionali in 20 eventi con ben 50 relatori; 19 libri in presentazione, spaziando dall’astronomia all’ecologia, dalla storia all’educazione, alle politiche migratorie.