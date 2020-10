Diocesi: Acerra, lunedì 12 ottobre il presidente del Benevento Calcio parlerà ai giovani di impegno sportivo a favore dell’ambiente

“Una testimonianza del suo percorso sportivo e lavorativo a favore dell’ambiente”. La offrirà a giovani e ragazzi della diocesi di Acerra il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Lunedì 12 ottobre, alle ore 19, presso la Biblioteca diocesana in piazza Duomo ad Acerra, l’imprenditore e dirigente sportivo riceverà il Premio “Sport e Ambiente: binomio vincente”. A promuoverlo e consegnarlo, in una manifestazione limitata a rappresentanze di squadre e associazioni per le restrizioni da Covid-19, l’Ufficio diocesano per la pastorale dello sport, che da tempo organizza il Torneo di calcio “Emmanuel”. L’iniziativa, in collaborazione con la Caritas diocesana e il Centro diurno EducArteNativo, raduna sui campi ogni anno circa 200 giovani con l’obiettivo di promuovere l’educazione e l’amore per “la nostra casa comune”, in risposta all’appello di Papa Francesco.