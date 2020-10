Diocesi: Lucera-Troia, da domani al 18 ottobre la Settimana biblica 2020

“Rimanete in me”: gli scritti giovannei saranno al centro della Settimana biblica della diocesi di Lucera-Troia, che si svolgerà da domani al 18 ottobre. Presentando l’iniziativa, il vescovo, mons. Giuseppe Giuliano, spiega che “più spazio è stato lasciato alla ‘lectio’ nelle singole parrocchie a cura dei parroci e anche alle iniziative più idonee che i Consigli pastorali, con i rispettivi parroci, vorranno attivare per la diffusione delle divine Scritture tra la nostra gente”. Sono previsti anche momenti diocesani, occasione di formazione per gli operatori pastorali, a cominciare dai sacerdoti e dai diaconi permanenti. “Ci vedremo in quei giorni per metterci in ascolto di quella divina Parola che sola può rinnovare la nostra vita e il nostro impegno a servizio del Regno di Dio tra gli uomini di oggi”, conclude il vescovo.