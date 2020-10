Coronavirus Covid-19: Salesiani, lanciata la campagna solidale “Dona il tuo computer”

Ecuador, campagna salesiani "Dona il tuo computer" (Foto: Ans)

“Dona il tuo computer” è il titolo della campagna lanciata dall’Ispettoria salesiana dell’Ecuador, insieme a “Misión Don Bosco” e all’Università politecnica salesiana (Ups) che mira a fornire strumenti tecnologici (tablet, laptop, pc, tastiere, mouse, schermi, altoparlanti, cavi elettrici) alla popolazione vulnerabile di 12 città del Paese. Secondo l’Unicef, infatti, solo il 37% delle famiglie in Ecuador ha una connessione Internet. Ciò significa che in pandemia più di 6 bambini su 10 non possono studiare. Questa situazione è aggravata nelle zone rurali, dove appena il 16% delle famiglie gode di connettività alla rete. Questa campagna segue quella “Per il pane quotidiano”, lanciata sempre dai Salesiani, grazie alla quale, negli ultimi mesi, più di 4.000 famiglie hanno beneficiato di una tessera mensile di 60 dollari per l’acquisto di generi di prima necessità. “Dona il tuo computer”, riferisce l’agenzia salesiana Ans, è nata dalla proposta di 30 studenti della facoltà di Informatica dell’Università politecnica di Quito, che dal 20 luglio hanno riparato più di 100 apparecchiature elettroniche inviate all’opera salesiana di Esmeraldas. Le sedi dell’Università salesiana presso Quito, Guayaquil e Cuenca operano come centri di raccolta delle donazioni; è stata inoltre sviluppata un’applicazione informatica che permette ai donatori di conoscere lo stato e la destinazione di quanto hanno donato, rispettando così le politiche di trasparenza. La valutazione e la riparazione delle attrezzature è effettuata dagli studenti di Ingegneria dei sistemi e di Informatica; le donazioni vengono canalizzate attraverso “Misión Don Bosco”. L’obiettivo iniziale della campagna “Dona il tuo computer” è quello di fornire 500 strumenti tecnologici. In un secondo momento, “Don Bosco Mission” intende anche lavorare per favorire la connettività, motivo per cui è in programma il lancio della campagna “ConectiviDar” che permetterà l’accesso e il buon uso di Internet.