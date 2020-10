Carlo Acutis: don Guidi (Fom) al Sir, “un segno di come il Vangelo è la Parola che illumina la vita e la rende più bella”

(da Assisi) “Come ci ha detto l’arcivescovo di Milano, quello di Carlo Acutis è il dono di una santità adolescente”: lo dice al Sir il direttore della Fondazione oratori milanesi, don Stefano Guidi, presente nella delegazione della diocesi ambrosiana alla beatificazione odierna ad Assisi. “Per diventare santi non è necessario fare cose eroiche – prosegue don Guidi –, ma è importante vivere intensamente il tempo che ci è dato. Carlo nella sua semplicità, nella sua bellezza giovanile, piena di sogni, di desideri, di attese per il futuro ha vissuto fino in fondo e intensamente i pochi anni della sua vita. Per questo è diventato, soprattutto per i ragazzi e per i giovani, un segno di come il Vangelo non sia una parola lontana, ma è la Parola che illumina la vita e la rende più bella”.