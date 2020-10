Diritti umani: Comitato “PerugiAssisi”, domani “Catena umana per la pace e la fraternità”. Collegamenti social e radio tv

“Staremo fermi per smuovere le coscienze” è lo slogan della “Catena umana per la pace e la fraternità” promossa dal Comitato “PerugiAssisi” che avrà luogo domani 11 ottobre con l’obiettivo di “dare voce a chi non ha pace, né aiuti, né cure”. Questa mattina, a Perugia, nel corso di una conferenza stampa, sono state comunicate le modalità di svolgimento e il programma: la catena si farà in due luoghi, Perugia e Assisi. In ogni luogo le persone saranno distanziate almeno due metri ma unite dal filo che ogni partecipante porterà e annoderà a quello degli altri. Filo che simboleggerà l’impegno “a tessere nuovi rapporti umani basati sulla cura reciproca e dell’ambiente”. “Sarà – afferma Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore – una catena di donne e uomini che vogliono e credono nella pace e perciò sono disponibili a fare un grande sforzo anche di fronte alle difficoltà legate al coronavirus. Sarà una manifestazione sicura per aiutare chi vive nell’insicurezza. Un gesto di grande civiltà e responsabilità! Staremo fermi, distanti ogni due metri, per prenderci cura gli uni degli altri, evitare altri contagi e rispettare le regole anti Covid. Staremo fermi per smuovere le coscienze di chi non vuol né vedere né sentire. Staremo fermi per difendere i principi e i valori in cui crediamo che sono iscritti nella nostra Costituzione e nelle fondamenta dell’Ue, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Carta dell’Onu”. Sarà possibile seguire in diretta la Catena umana: su Rai3, dalle 11.30 alle 12 e dalle 12.25 alle 13.15; sulla web tv PerugiAssisi, andando sul sito www.perugiassisi.org; sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/PerugiAssisi; su Rai Radio1 in diretta dalle 12.30 alle 13; su Radio PerugiAssisi e sulla frequenza Fm di Umbria Radio. Ci saranno inoltre diversi collegamenti di RaiNews e della Tgr Rai.