“A Sua Immagine”: programmazione 10 e 11 ottobre. Al via la novità del sabato “Insieme a Papa Francesco”, focus settimanale sull’attività del Pontefice

Novità nella trasmissione “A Sua Immagine” su Rai Uno con il restyling dell’appuntamento del sabato pomeriggio. Si chiama “Insieme a Papa Francesco” e si tratta di un focus settimanale dedicato agli avvenimenti della vita del Pontefice: le parole, gli incontri, l’attualità e gli insegnamenti del suo magistero; ancora, i fatti, le foto, i tweet più significativi della settimana. “A Sua Immagine” è lo storico programma di Rai Uno in onda da oltre vent’anni, frutto della collaborazione tra il servizio pubblico radiotelevisivo e la Conferenza episcopale italiana; firmano il programma Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Oggi sabato 10 ottobre alle ore 15.30 su Rai Uno “A Sua Immagine” inaugura il nuovo approfondimento settimanale “Insieme a Papa Francesco” e si parte subito con la presentazione della lettera enciclica “Fratelli tutti”, un invito alla fratellanza universale e all’impegno comune. Ne parlano con Lorena Bianchetti mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica della Santa Sede, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, e Luciano Fontana, direttore del “Corriere della Sera”.

Alle 15.54 “Le ragioni della Speranza”, spazio del programma dedicato al commento del Vangelo della domenica. Don Giordano Goccini, parroco di Novellara, ci accompagna a scoprire la figura di don Roberto Malgesini, sacerdote ucciso a Como lo scorso 15 settembre, cui il presidente Mattarella ha da poco conferito la medaglia d’oro al merito civile.

“Le parrocchie al tempo del Covid” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 11 ottobre in diretta, alle ore 10.30, su Rai Uno. In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti si confrontano don Giordano Goccini, parroco di Novellara, suor Pina De Prisco, che per il vicariato di Roma segue il percorso dei catecumeni, e in collegamento don Alberto Ravagnani, prete di Busto Arsizio che ha fatto dei social uno strumento di catechesi ed evangelizzazione.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno. Questa settimana la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla Chiesa S. Maria di Platea di Campli (Te), per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Chiude infine l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle ore 12 dell’Angelus di Papa Francesco in collegamento da Piazza San Pietro.