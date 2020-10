Diocesi: Cerignola-Ascoli Satriano, domani mons. Renna celebra messa in onore della Madonna di Ripalta

Domani, domenica 11 ottobre, alle ore 12, mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, celebrerà una messa in onore della Madonna di Ripalta con “l’atto di affidamento a Maria Santissima”. “Purtroppo, le norme anti-Covid 19 non ci permettono di vivere manifestazioni di fede” come la processione con l’icona di Maria Santissima di Ripalta per le strade del centro antico e verso il santuario diocesano, scrive il vescovo in una lettera ai fedeli nella quale ricorda che l’immagine della Madonna di Ripalta sosterà in cattedrale fino ad ottobre dell’anno prossimo. “Sentiamo tutta la bontà di questa presenza: continuiamo a recarci in duomo per pregare davanti alla sacra icona, per affidargli la città di Cerignola e l’intera diocesi perché Maria Santissima interceda presso il suo Divin Figlio e ci liberi dalla pandemia e da tutti i mali morali, sociali ed economici che ci affliggono. La sua presenza in duomo sia un richiamo più costante alla preghiera del Rosario, soprattutto nel giorno di sabato, giorno mariano per eccellenza”. Mons. Renna ha anche annunciato la ripresa dei lavori di restauro del santuario di Ripalta non appena “avremo ottenuto gli ultimi permessi dalla Sovrintendenza alle Belle Arti”.