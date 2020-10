Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”: Roma, oggi il convegno di studio “Umanità e scrittura. La grafologia di Girolamo Moretti”

È dedicato a fra Girolamo Moretti, frate minore conventuale e padre della grafologia italiana, il convegno nazionale di studio “Umanità e scrittura. La grafologia di Girolamo Moretti” in programma oggi a Roma, presso l’auditorium Seraphicum (a via del Serafico, 1) con diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook @ScuolaGrafologiaSeraphicum. Si tratta del primo evento di approfondimento promosso dalla Scuola di grafologia Seraphicum (riconosciuta e accreditata dall’Associazione grafologica italiana), nata in seno alla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” e improntata alla conoscenza della grafologia come strumento per conoscere se stessi e migliorare i rapporti interpersonali.

“Il convegno – spiega il responsabile della Scuola, fra Raffaele Di Muro – vuole sondare l’antropologia di fra Girolamo Moretti, dietro alla cui grafologia c’è una solida antropologia di stampo francescano. Saranno proprio i docenti della nostra Scuola a compiere questo prezioso lavoro di approfondimento”.