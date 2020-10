Sport: Csi Reggio Calabria, riparte la stagione 2020-2021, attività “di comunità per reagire alla pandemia”

Riparte la stagione del Centro sportivo italiano (Csi) di Reggio Calabria. Il battesimo del nuovo anno si è tenuto ieri all’interno degli Stati generali delle Politiche giovanili della Città metropolitana. Il Comitato reggino, infatti, ha organizzato e promosso il percorso educativo e di partecipazione sociale dal titolo “Cantieri educativi nello sport” con lo scopo di mettere in campo idee, proposte e azioni volte alla realizzazione di nuovi percorsi educativi e di cittadinanza per la ripartenza dello sport a Reggio Calabria. Presenti oltre centotrenta dirigenti sportivi, operatori dello sport, animatori e istruttori delle società sportive del territorio, oltre a amministratori pubblici e associazioni. “L’emergenza Coronavirus ci ha bloccati mettendo a nudo tutte le disparità che insistono nel sistema sportivo del nostro Paese e nei nostri territori – ha esordito Paolo Cicciù, presidente provinciale e consigliere nazionale del Csi – in questi mesi, abbiamo lavorato, seppur a distanza, per progettare un’idea di ‘Sport di comunità’, che sappia reagire a questa grande difficoltà. Lo abbiamo fatto assieme a partner solidi, ma soprattutto mettendoci in discussione: gli enti di promozione sportiva non possono percepirsi come erogatori di servizi, ma devo riscoprirsi come laboratori di idee”. Quattro i laboratori di partecipazione realizzati, per l’occasione, dal Csi: “Imparo Giocando”, workshop sulla psicomotricità infantile e “Essere dirigenti sportivi”. Presentata anche l’attività sportiva 2020-2021 che prevede, tra le varie attività, anche i campionati di pallacanestro open e giovanili, la pallavolo mista, maschile e femminile. Illustrate le novità relative al Campionato polisportivo Oratorio Cup, aperto alle parrocchie del territorio, i percorsi sportivi giovanili di calcio e ginnastica ritmica. In primavera il ciclismo, il gran premio di tennis tavolo e la campestre. Confermata la piena fruibilità dei due impianti comunali gestiti dal Csi di Reggio Calabria, nei quartieri di Pellaro e Gallina.