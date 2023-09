Musica sacra: Prato, il 21 settembre concerto della Cappella pontificia Sistina

Una occasione unica per ascoltare il Coro Papale più antico del mondo ancora in attività. Per la prima volta si esibirà a Prato la Cappella musicale pontificia “Sistina” di Roma, la corale responsabile del servizio nelle celebrazioni liturgiche nella basilica di San Pietro. Accanto a questo importante impegno, il Coro della Sistina compie una limitata attività concertistica in alcune particolari occasioni, per questo motivo l’appuntamento pratese diventa ancora più interessante. Il concerto è in programma giovedì 21 settembre alle 20.45 nella chiesa di San Domenico. L’ingresso è libero.

La data pratese si inserisce all’interno di un tour che la Cappella compirà a settembre in Toscana, nelle città di Firenze, Pistoia e Arezzo. L’occasione è data dai dieci anni dalla morte del cardinale Domenico Bartolucci, che della Corale papale è stato direttore per oltre quarant’anni.