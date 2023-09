Diocesi: Genova, il 15 settembre la visita di mons. Cristian Carlassare, vescovo di Rumbek in Sud Sudan

Monsignor Cristian Carlassare, vescovo di Rumbek in Sud Sudan, sarà a Genova venerdì 15 settembre per un doppio appuntamento organizzato dall’Ufficio per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese e l’Ufficio per la Pastorale Missionaria, in collaborazione con Caritas Diocesana di Genova e Camminiamo con l’Africa. Alle 18.30 il vescovo comboniano presiederà una celebrazione eucaristica nella centrale chiesa parrocchiale di Santa Zita, vicino alla Stazione Brignole. Successivamente, alle ore 20.45, porterà la sua testimonianza nell’incontro “Sogno un Sud Sudan in pace”, presso il vicino Istituto delle Suore dell’Immacolata in piazza Paolo da Novi. “Monsignor Cristian Carlassare – ha affermato don Francesco Di Comite, coordinatore dell’Ufficio Missionario diocesano – porterà in molte diocesi la sua testimonianza che ispira tutti a seguire Cristo, a dare la vita per gli altri e a trovare nel perdono la medicina per guarire dalla ferite di amore e di odio. Le porte della città di Genova lo accoglieranno con amicizia”. “Scelto da Papa Francesco per guidare una delle diocesi più povere, quella di Rumbek, – ha aggiunto don Di Comite – il 43enne padre Christian Carlassare, missionario comboniano, accoglie una delle sfide più importanti dell’evangelizzazione: rimettere al centro Cristo, proponendo un’esperienza di Chiesa che non è solo un’organizzazione umanitaria ma annuncio del Vangelo agli uomini e alle donne nella realtà di oggi”. Dalla Caritas genovese spiegano, inoltre, che l’iniziativa si propone quale “significativa occasione per allargare lo sguardo sulla mondialità e approfondire conoscenza e responsabilità nei confronti del continente africano e in particolare verso il Sud Sudan, uno dei paesi più poveri e anche più recenti in termini di nascita”.