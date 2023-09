Parlamento Ue: elezioni 2024, 15 seggi in più suddivisi tra 12 Paesi. All’Italia restano 76 deputati

Il Parlamento europeo ha approvato oggi la decisione del Consiglio europeo di aumentare da 705 a 720 il numero di seggi in emiciclo per la prossima legislatura. A innescare il processo è stata la relazione del Parlamento del giugno 2023, che il Consiglio ha usato come base per la sua proposta, basata sui cambiamenti demografici nell’Ue rispetto alle elezioni del 2019, spiega un comunicato. Il Parlamento ha approvato la decisione con 515 voti a favore, 74 contrari e 44 astensioni.

I seggi aggiuntivi saranno assegnati come segue: Francia +2 (81), Spagna +2 (61), Paesi Bassi +2 (31), Austria +1 (20), Belgio +1 (22), Polonia +1 (53), Danimarca +1 (15), Finlandia +1 (15), Slovacchia +1 (15), Irlanda +1 (14), Slovenia +1 (9), Lettonia +1 (9). Nessuna modifica per l’Italia che mantiene i suoi 76 deputati. Il nuovo numero di seggi si applicherà a partire dalle prossime elezioni del 6-9 giugno 2024.