Papa Francesco: udienza, “lo zelo apostolico non segue le proprie aspirazioni, ma la disponibilità ai disegni di Dio”

”Lo zelo apostolico non segue le proprie aspirazioni, ma la disponibilità ai disegni di Dio”. A sottolinearlo è stato il Papa, ripercorrendo la biografia del beato José Gregorio Hernández Cisneros, laico venezuelano, a cui è dedicata l’udienza di oggi in piazza San Pietro. “E così il beato comprese che, attraverso la cura dei malati, avrebbe messo in pratica la volontà di Dio, soccorrendo i sofferenti, dando speranza ai poveri, testimoniando la fede non a parole ma con l’esempio”, ha proseguito Francesco: “Arrivò così, su questa strada interiore, ad accogliere la medicina come un sacerdozio: il sacerdozio del dolore umano”. “José Gregorio era un uomo umile, gentile e disponibile”, il ritratto del Papa: “E al tempo stesso era mosso da un fuoco interiore, dal desiderio di vivere al servizio di Dio e del prossimo. Spinto da questo ardore, diverse volte provò a diventare religioso e sacerdote, ma vari problemi di salute glielo impedirono. La fragilità fisica non lo portò però a chiudersi in sé stesso, ma a diventare un medico ancora più sensibile alle necessità altrui; si strinse alla Provvidenza e, forgiato nell’animo, andò maggiormente all’essenziale”.