A seguito delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Libia, un team di emergenza di Medici senza frontiere (Msf), composto da medici e logisti, è partito per Derna, nella regione orientale della Cirenaica. L’équipe di Msf dovrebbe raggiungere Derna entro domani per valutare i bisogni medici e donare alla Mezzaluna Rossa libica kit medici di emergenza per curare i feriti e sacchi per cadaveri.