Romania: Bucarest, incontro direttori diocesani Pontificie opere missionarie. Momento formativo con padre Nguyen

(Foto POM Romania)

Il tema della prossima Giornata missionaria mondiale e il messaggio di Papa Francesco sono stati al centro dell’incontro nazionale dei direttori delle Pontificie opere missionarie (Pom) delle diocesi e le eparchie della Chiesa in Romania. Svoltosi nei giorni 11-13 settembre nel monastero dei Padri carmelitani scalzi di Snagov, vicino a Bucarest, l’incontro ha riunito sedici partecipanti ed è stato organizzato da Pom Romania. Il programma ha incluso momenti di preghiera, condivisione, dibattiti e incontri formativi: sotto la guida di padre Dinh Anh Nhue Nguyen, segretario generale della Pontificia unione missionaria (Pum) e direttore del Centro internazionale di animazione missionaria (Ciam), i partecipanti hanno approfondito il messaggio del Papa, intitolato “Cuori ardenti, piedi in cammino” (cfr Lc 24,13-35). “La presenza di padre Nguyen in mezzo a noi è un segno di comunione con la Chiesa universale e ci ha offerto la possibilità di riflettere sul messaggio del Santo Padre, per continuare la nostra missione con rinnovato zelo, con cuori ardenti, piedi in cammino e occhi aperti”, spiega al Sir don Eugen Blaj, direttore Pom Romania. Nguyen è stato anche a Iași, nel nord-est del Paese, il 9 settembre scorso, dove ha incontrato il vescovo Iosif Puleț, ma anche alcune persone senzatetto; il giorno dopo ha celebrato la messa domenicale a Gherăești, paesino della diocesi di Iași, dove ha incontrato i bambini che hanno aderito alla Pontificia opera della santa infanzia.