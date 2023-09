Salute: Croce Rossa Roma, il 16 settembre visite specialistiche gratuite e dimostrazioni di primo soccorso in piazza Testaccio

In piazza Testaccio, sabato 16 settembre, dalle 9 alle 18, la Croce Rossa di Roma porterà nuovamente il Cri Salus Day, una giornata dedicata alla tutela della salute e alla prevenzione. Evento nel quale ci sarà l’opportunità, per tutti coloro che vorranno partecipare, di effettuare screening e visite specialistiche gratuite quali: visite oculistiche, odontoiatriche, cardiologiche, ed endocrinologhe, nonché screening diabetologi e misurazioni audiometriche.

La giornata, inoltre, vedrà anche la presenza di un’autoemoteca per dare la possibilità di donare il sangue, conoscere le pratiche sulle manovre salvavita adulte e pediatriche, trovare spazi gioco per i più piccini e conoscere, attraverso la presenza dei nostri volontari, le molte attività di Croce Rossa. “Essere in una sede come quella di piazza Testaccio è una grande occasione – dice Felice Pistoia, commissario del Comitato Area metropolitana di Roma Capitale della Cri – oltre che per promuovere l’importanza della tutela della salute e della prevenzione, per rafforzare la capacità di ascolto di Croce Rossa di Roma nei confronti delle persone e dei loro bisogni, nonché di rinsaldare lo straordinario rapporto del volontariato di Croce Rossa di Roma con la propria città e i suoi territori”.