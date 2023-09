Salesiani: Bari, il 16 settembre Giornata di studio sul 75° dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana

Il prossimo 16 settembre, nell’Istituto Salesiano del “SS. Redentore” di Bari, avrà luogo la Giornata di Studio sul tema “Nel 75° dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana”. L’iniziativa, si legge in una nota, ha l’obiettivo di contribuire alla riflessione “sugli anni dell’immediato secondo dopoguerra, allo scopo di evidenziare, in un momento di profonda incertezza, la capacità dell’Assemblea Costituente, nelle sue variegate componenti, di porre, fra gli articoli della Costituzione dell’allora neonata Repubblica Italiana, le basi di un nuovo oggi che, seppure da costruire, fosse in grado di allontanarsi dalle buie esperienze dello ieri segnato dal regime fascista e dal secondo conflitto italiano allo scopo di costruire un domani migliore”. Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali e l’introduzione di don Giuseppe Ruppi, docente della Pontificia Università della Santa Croce e della Facoltà Teologica Pugliese, moderati da Rosanna Mastroserio del “Laboratorio Don Bosco oggi”, interverranno Vito Antonio Leuzzi dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea (“L’Assemblea Costituente e la ripresa della vita democratica in Italia”); Angelo Giuseppe Dibisceglia dell’Università Pontificia Salesiana e della Facoltà Teologica Pugliese (“La Chiesa, i cattolici e l’Assemblea Costituente”); Nicola Colaianni dell’Università degli Studi “Aldo Moro” (“La Costituzione della Repubblica Italiana: aspetti, figure, riflessioni”). Le conclusioni saranno di Giuseppe Acocella, rettore dell’Università “G. Fortunato” di Benevento. Prevista, durante i lavori, la presentazione del volume “Il Vangelo e la politica: valori, modelli esperienze. Giornate di Studio 2022” (Edizioni IF Press, Roma) a cura di Dibisceglia e Ruppi. La Giornata è organizzata, tra gli altri, dal “Redentore-Salesiani Don Bosco” di Bari, dall’Aps “Laboratorio Don Bosco oggi: Educazione-Cultura-Pastorale” e da “Salesiani per il sociale”, con il sostegno della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e si avvale del patrocinio dell’Università Pontificia Salesiana (Roma), dell’Università degli Studi “Aldo Moro” (Bari), della Facoltà Teologica Pugliese (Bari) e dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Roma).