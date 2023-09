Ue: Von der Leyen, discorso sullo stato dell’Unione. “Sicurezza e umanità. Gestire insieme le migrazioni con il nuovo Patto. Lotta alla tratta”

(Foto Parlamento Ue)

“Ogni giorno vediamo che conflitti, cambiamenti climatici e instabilità” sociali e politiche “spingono le persone a cercare rifugio altrove. Ho sempre avuto la ferma convinzione che la migrazione debba essere gestita. C’è bisogno di lavoro paziente con partner chiave. E ha bisogno di unità all’interno della nostra Unione”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione. “Questo è lo spirito del nuovo Patto su migrazione e asilo. Quando siamo entrati in carica, sembrava che non ci fosse alcun compromesso possibile in vista. Ma con il Patto stiamo raggiungendo un nuovo equilibrio: tra proteggere i confini e proteggere le persone; tra sovranità e solidarietà; tra sicurezza e umanità”. Von der Leyen ha aggiunto: “abbiamo tradotto lo spirito del Patto in soluzioni pratiche. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dei Balcani occidentali e ridotto i flussi irregolari. Abbiamo firmato un partenariato con la Tunisia che apporta vantaggi reciproci oltre la migrazione: dall’energia e l’istruzione, alle competenze e alla sicurezza. E ora vogliamo lavorare su accordi simili con altri Paesi. Abbiamo rafforzato la protezione delle frontiere. […] Il nostro lavoro sulla migrazione si basa sulla convinzione che l’unità è alla nostra portata. Un accordo sul Patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento e il Consiglio hanno un’opportunità storica” per raggiungere questo risultato. “Dimostriamo che l’Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole”. “Sappiamo che la migrazione richiede un lavoro costante. E questo è ancor più necessario nella lotta contro i trafficanti di esseri umani. […] Dobbiamo lavorare con i nostri partner per affrontare questa piaga globale della tratta di esseri umani. Per questo motivo la Commissione organizzerà una conferenza internazionale sulla lotta al traffico di esseri umani”.